live
Новости » Ровно Читати новину українською

В Ровно военного ВСУ будут судить за госизмену и сотрудничестве с ФСБ

Мужчина "проходил службу" в "ДНР"

Фото из открытых источников

В Ровенский городской суд направлено обвинительный акт в уголовном производстве в отношении военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, который "служил" в спецподразделениях "ДНР" и сотрудничал с ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области. 

Согласно сообщению, в период с марта 2017 года по февраль 2019 года гражданин Украины проходил "воинскую службу" в спецподразделениях "ДНР", а вернувшись на подконтрольную территорию Украины, он вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

Как отмечается, во время военной службы злоумышленник установил контакт с лицом, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнем. 

В суд направлено обвинительный акт в уголовном производстве за совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена, участие в террористической организации).

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Борис Джонсон заразился коронавирусом В Великобритании объявили общенациональный карантин Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель, - Джонсон Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск
Loading...

программы канала ZIK

Депутаты приняли закон о земле. Зеленский подружился с Порошенко? | Ток-шоу
Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу