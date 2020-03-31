В Ровно военного ВСУ будут судить за госизмену и сотрудничестве с ФСБ

Мужчина "проходил службу" в "ДНР"

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В Ровенский городской суд направлено обвинительный акт в уголовном производстве в отношении военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, который "служил" в спецподразделениях "ДНР" и сотрудничал с ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Согласно сообщению, в период с марта 2017 года по февраль 2019 года гражданин Украины проходил "воинскую службу" в спецподразделениях "ДНР", а вернувшись на подконтрольную территорию Украины, он вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

Как отмечается, во время военной службы злоумышленник установил контакт с лицом, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнем.

В суд направлено обвинительный акт в уголовном производстве за совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена, участие в террористической организации).

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины.