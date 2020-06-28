В Ровно сотрудница полиции наехала на пешеходов

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По предварительной информации, женщина находилась в нетрезвом состоянии

В Ровно сотрудница полиции совершила наезд на пешеходов, в результате чего пострадали двое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, 31-летняя полицейская, находясь за рулем авто Nissan, выезжала задним ходом. Во время этого женщина допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице.

В результате этого две ровенчанки получили повреждения: у одной диагностировали ушибы колен, у другой - ушиб спины.

По данным полиции, на нарушительницу составили административный протокол по статье 130 КУоАН. Кроме этого, было открыто производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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В настоящее время проводится служебное расследование. По его результатам виновницу ДТП и ее руководителя обещают уволить. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела, где работала женщина.

Напомним, недавно в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария с участием трех автомобилей и грузовика, в результате чего погибли четверо человек.