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В Ровно с 22 июня запустят весь городской транспорт

Фото из открытых источников

Кроме этого, в области будет усилен контроль над соблюдением карантина

Со следующей недели, 22 июня, в Ровно запустят весь городской общественный транспорт для того, чтобы уменьшить количество людей в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

"Городской председатель Ровно Владимир Хомко сообщил, что с целью уменьшения количества людей в маршрутках, принято решение с 22 июня запустить весь городской транспорт, – говорится в сообщении.

Кроме этого, в области из-за роста числа больных будут контролировать соблюдение карантина в усиленном режиме. В частности, будут проверять, как жители области соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

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"Особенно это касается контрольных функций Нацполиции и Госпродпотребслужбы в сфере надзора за заведениями общественного питания, транспортного сообщения, религиозных мероприятий, мест торговли. Особый акцент на нелегальные перевозки", – отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль. 

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Также чиновник добавил, что несмотря на рост заболеваемости в области, мощность коек в медучреждениях позволяет принимать больных. Так, сейчас загруженность койко-мест составляет 30 процентов.

Напомним, недавно в Ровенской области на предприятии "Ривнеазот" зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19: недуг подтвердили по меньшей мере 11 сотрудников завода. 

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