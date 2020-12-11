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В Ровно не будут устанавливать новогоднюю елку, однако нашли альтернативный вариант

Майдан Независимости в Ровно Вікіпедія

Новая инициатива позволит сэкономить 30-40 тыс. грн из городского бюджета

Впервые за длительный период времени в Ровно не будут устанавливать срезанную елку, однако решили украсить хвойные деревья, которые растут на Майдане Независимости. Об этом сообщает портал 0362.ua.

"Этого же года новоизбранная власть поддержала идею не устанавливать елку, вместо этого одеть в новогодние украшения те елки, которые растут на Майдане Независимости уже много лет", - говорится в сообщении.

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По словам начальника управления УЖКХ Ровно Владимира Пилипчука, целую аллею елок украсят иллюминацией и игрушками. Кроме этого, запланирована праздничная программа на открытие – выступления творческих коллективов, однако в онлайн-формате.

Как отмечается, благодаря такому шагу удастся сэкономить из средств городского бюджета 30-40 тыс. грн, в целом на обустройство праздничной зоны выделили 80 тыс. гривен.

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Напомним, в городе Дубно Ровенской области разгорелся скандал из-за главной елки города, которую привезли с кладбища. Местным жителям это не нравится, но некоторые шутят, что украшать такое дерево надо венками.

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