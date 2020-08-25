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В Ровно чиновники судебной администрации незаконно начислили себе зарплату

Фото из открытых источников

Продолжаются следственные действия

Служба безопасности Украины разоблачила начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Ровенской области и его заместителя на присвоении зарплатных средств и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Руководитель территориального управления неправомерно получал зарплату за якобы отработанные рабочие дни. На самом же деле он длительное время находился по личным делам вне пределов области и никаких служебных обязанностей не выполнял. Чтобы скрыть эти нарушения и незаконно обогатиться, он привлек заместителя и нескольких подчиненных, которые подделали табель учета рабочего времени", - говорится в сообщении.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения им одного миллиона гривен взятки. За эти деньги злоумышленник предоставил поддельные документы о получении на хранение зерна.

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