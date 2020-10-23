В Ровненской области пожар в частном доме унес жизни трех человек

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Причину инцидента сейчас устанавливают

В Дубровицком районе Ровненской области случился пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23 октября в 00:12 в с. Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, огонь удалось ликвидировать в 03:55. Пожар уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 48 м2.

К тушению привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 6 человек личного состава и 1 единица техники. Причину пожара сейчас устанавливают.

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Напомним, накануне в Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов, в результате которого пострадали работники предприятия.