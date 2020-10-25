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В Ровненской области обнаружили подделку бюллетеней

Фото из открытых источников

По факту правоохранители начали уголовное производство

В Гощанском районе Ровненской области начали уголовное производство по подделке избирательных бюллетеней после того, как кандидат-самовыдвиженец не нашел своего имени в списке.  Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Согласно сообщению, к правоохранителям поступила информация от 39-летнего кандидата-самовыдвиженца в депутаты Бабинской ОТГ, что он отсутствует в списке избирательного бюллетеня на УИК в селе Горбаков Гощанского района.

После проведения проверки полицейские обнаружили несоответствия между утвержденным списком кандидатов в депутаты Бабинской ОТГ и списком в избирательном бюллетене, в частности отсутствие порядкового номера кандидата-заявителя и его фамилии.

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Как отмечается, по факту подделки избирательной документации следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 158-3 (Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления, в частности причастных к нему лиц.

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Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель - метод фальсификации выборов

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