В Ровенской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

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Мужчина контактировал с ранее выявленными больными

В Ровенской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"По состоянию на вечер 6 апреля, в Ровенской области подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Мужчина из Ровно, контактировал с предварительно выявленными больными", - говорится в сообщении.

Коваль добавил, что на сегодня в Ровенской области 40 подтвержденных случаев COVID-19, пять из них летальные. Трое уже выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро, 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровел.