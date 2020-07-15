В Ровенской области впервые с начала карантина открывают рестораны и кино

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области стабилизировалась

В Ровенской области впервые с начала карантина возобновляют работу ресторанов, кафе и баров в помещениях, а также открывают кинотеатры. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Как известно, в области заведения общественного питания принимают посетителей на летних площадках и готовят заказ на вынос. Однако, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в области, учреждениям питания позволили принимать гостей в помещениях при следующих условиях:

температурный скрининг на входе;

не более 50 процентов заполненных мест;

расстояние между столиками - 2 метра;

за одним столом должно находиться не более 4 человек;

заведениям разрешено работать до 23 часов;

проветривание и дезинфекция помещений;

наличие у персонала средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, позволили работу учреждений культуры и кинотеатров при условии заполненности залов не более 50 процентов.

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К слову, по состоянию на утро 15 июля в Ровенской области 4 782 лабораторно подтвержденных случая заболевания. За сутки COVID-19 диагностировали у 42 человек.

Напомним, сейчас перейти к следующему этапу ослабления карантина не готовы шесть областей Украины. Причина – несоответствие критериям Министерства здравоохранения.