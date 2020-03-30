В Ровенской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

В Ровенской области умерла пенсионерка, у которой подозревали коронавирус EPA-EFE

Биологические образцы проверят лабораторно с помощью ПЦР-тестов

В ночь на понедельник, 30 марта, в Ровенской области умерла женщина, у которой заподозрили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

"Вчера поздно вечером в Сарненскую ЦРБ поступили бабушка 1961 года рождения и внук из села Тынное. Женщина, к сожалению, ночью умерла. Внук в реанимации. Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако их биологические образцы проверят лабораторно с помощью ПЦР-тестов", - отметили в пресс-центре.

К слову, по состоянию на утро 30 марта в области зафиксировано 11 случаев заболевания COVID-19, из которых 2 - летальные. В частности, больных коронавирусом обнаружено в Ровно, Ровенском и Сарненском районах.

Кроме этого, ночью к Сарненской районной больницы доставили еще трех жителей из сел Чудель, Немовичи и Каменное-Случанское. Как выяснилось, один из госпитализированных вернулся из Польши с высокой температурой.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта общее количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 480 человек, из них 11 - летальные случаи, а 6 пациентов выздоровели.