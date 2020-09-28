В Ровенской области прекратили деятельность канала сбыта янтаря в Турцию

Правоохранители изъяли 800 кг камней

Ровенская областная прокуратура задержала группу злоумышленников по факту незаконного сбыта, хранения, перевозки и переработки янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, двое иностранцев и трое граждан Украины наладили канал сбыта изделий из янтаря в Турцию.

В рамках досудебного расследования проведено четыре санкционированных обыска в двух производственных помещениях в г. Сарны, где действовали цеха по обработке незаконно полученного янтаря-сырца, в одном из заведений общественного питания в г. Ровно и дома у одного из иностранных фигурантов дела.

В ходе обысков было изъято янтарь-сырец и изделия из него общим весом 800 кг, ориентировочная стоимость которого на "черном рынке" составляет около 4 млн грн. Также изъято 31 единицу оборудования для обработки янтаря, компьютерную технику, денежные средства в сумме 2,3 тыс. евро и 17 тыс. грн, черновую бухгалтерию и первичные документы с признаками подделки.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 УК Украины (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначении соответствующих геммологических экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Новости по теме: В ровенском янтаре нашли уникального жука

Напомним, ранее в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку черных копателей, которые занимались незаконной добычей янтаря-сырца на территории Дубровицкого гослесхоза. Они использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы.