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В Ровенской области полицейский хотел получить 100 тысяч долларов взятки за повышение другого

Злоумышленника вместе с сообщником задержали во время получения "аванса"

На Ровенщине задержали полицейского и его сообщника из-за вымогательства 100 тысяч долларов взятки за руководящую должность в областной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что сотрудник Главного управления Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником обещали решить вопрос кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области.

Правоохранители задержали их во время получения 25 тыс. долларов "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно. Полная "цена" должности составляла 100 тыс. долларов.

Как сообщают в офисе генпрокурора, сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.

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Напомним, ранее в Киеве трех сотрудников полиции задержали в связи с вымогательством 250 тысяч гривен. Злоумышленники требовали "компенсации" от руководителя охранной фирмы за якобы невыполнение договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, к которым он не имел отношения.

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