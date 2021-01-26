В Ровенской области из-за непогоды образовалась пробка из сотен застрявших грузовиков. Фото

К разблокированию движения присоединились спасатели и правоохранители

В Ровенской области сегодня утром, 26 января, на автомобильной дороге "Киев-Чоп" из-за непогоды застряли сотни грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ровенщины.

Отмечается, что спасатели работают над разблокированием движения. В частности, работу по разблокированию движения на объездной дороге "Киев-Чоп" ведут с применением тяжелой инженерной техники оперативных служб. Также на месте работают мобильные группы спасателей вместе с правоохранителями и службой автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий 269 населенных пунктов в 12 областях страны остались без электроснабжения. Без электричества остались некоторые населенные пункты в Полтавской, Житомирской, Киевской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Волынской, Закарпатской, Кировоградской и Херсонской областях.

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Напомним, спасатели предупредили об ожидании ухудшения погодных условий сегодня, 26 января, что может привести к нарушению энергообеспечения и движения автомобильного транспорта. В столице в течение дня ожидаются порывы ветра.