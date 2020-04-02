В Ровенской области четверо людей с COVID-19 находятся в реанимации

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По состоянию на утро новых случаев коронавируса не зафиксировано

В Ровенской области среди 16 больных коронавирусом COVID-19, четверо находятся в реанимации. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

По его словам, в Сарненской ЦРБ проходит лечение 9 пациентов, в Ровенской городской больнице - 7 человек.

"По состоянию на утро 2 апреля в Ровенской области новые случаи COVID-19 не зафиксированы. На сегодня в области - 16 больных, из которых 4 находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что Ровенский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов сейчас проверяет 24 подозрения на COVID-19.

"Большинство - из городов Ровно, Дубно, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов. О результатах лабораторных исследований сообщу вечером", - добавил Коваль.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 804 лица, из них 20 - летальные случаи, 13 пациентов выздоровели.