В ровенском янтаре нашли уникального жука
Новый вид получил название Telmatophilus sidorchukae
В Ровенской области в куске янтаря нашли новый вид жука из семейства скрытноедов. По мнению ученых, насекомые этого рода появились примерно более 30 миллионов лет назад. Об этом говорится в научной статье в журнале Invertebrate Zoology.
Как отмечается, жука-скрытноеда обнаружили ученые из Украины и Российской Федерации. Насекомое спряталось в янтаре, который был найден в пойме реки Веселуха на северо-западе Ровенской области.
По словам ученых, это первый ископаемый вид Telmatophilus. Жуки этого рода впервые появились в позднем эоцене - примерно 37-33 млн лет назад. По предварительной информации, возникновение рода связано с широким распространением полупогруженных растений, на которых питаются Telmatophilus. Этому способствовало появление озер на севере Евразии после похолодания, начавшегося во второй половине эоцена.
В настоящее время новый вид получил название Telmatophilus sidorchukae - в честь исследовательницы Екатерины Сидорчук, которая погибла в прошлом году. Отмечается, что ее методы использовались при обработке образца.
Также ученые заверили, что новый вид похож на современных жуков Telmatophilus typhae, однако между ними есть ряд отличий.
Напомним, ранее в австралийском штате Виктория нашли пару редких мух, которые застыли в янтаре 41 миллион лет назад. По словам ученых, насекомые были в самом начале страсти, когда попали в липкую древесную смолу. В таком виде они сохранились до наших дней.