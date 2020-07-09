В ровенском янтаре нашли уникального жука

Telmatophilus sidorchukae Invertebrate Zoology

Новый вид получил название Telmatophilus sidorchukae

В Ровенской области в куске янтаря нашли новый вид жука из семейства скрытноедов. По мнению ученых, насекомые этого рода появились примерно более 30 миллионов лет назад. Об этом говорится в научной статье в журнале Invertebrate Zoology.

Как отмечается, жука-скрытноеда обнаружили ученые из Украины и Российской Федерации. Насекомое спряталось в янтаре, который был найден в пойме реки Веселуха на северо-западе Ровенской области.

По словам ученых, это первый ископаемый вид Telmatophilus. Жуки этого рода впервые появились в позднем эоцене - примерно 37-33 млн лет назад. По предварительной информации, возникновение рода связано с широким распространением полупогруженных растений, на которых питаются Telmatophilus. Этому способствовало появление озер на севере Евразии после похолодания, начавшегося во второй половине эоцена.

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В настоящее время новый вид получил название Telmatophilus sidorchukae - в честь исследовательницы Екатерины Сидорчук, которая погибла в прошлом году. Отмечается, что ее методы использовались при обработке образца.

Telmatophilus sidorchukae Invertebrate Zoology

Telmatophilus sidorchukae Invertebrate Zoology

Также ученые заверили, что новый вид похож на современных жуков Telmatophilus typhae, однако между ними есть ряд отличий.

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Напомним, ранее в австралийском штате Виктория нашли пару редких мух, которые застыли в янтаре 41 миллион лет назад. По словам ученых, насекомые были в самом начале страсти, когда попали в липкую древесную смолу. В таком виде они сохранились до наших дней.