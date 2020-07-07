Ровненская область ослабляет карантин: Какие заведения возобновляют работу

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Возобновляют работу спортивные учреждения и частично детские сады

В Ровненской области решили ослабить карантинные меры, поскольку в регионе улучшилась эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.

Согласно сообщению, в регионе разрешили работу учреждений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Кроме этого, могут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

"Самая высокая заболеваемость COVID-19 сейчас наблюдается в Вараше, Дубно, Ровно, Ровненском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березновском районах. В целом в области выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 15,3 %, динамика роста случаев инфицирования – на уровне минус 25 %, загруженность коек составляет 33,6 %. Такие показатели являются ниже утвержденных Правительством норм. Это позволяет несколько ослабить ограничительные меры", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

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Относительно работы детских садов, то эпидемиологическая ситуация позволяет открыть заведения лишь в пяти районах области: Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском районах, кроме города Дубно.

В целом эпидемиологи прогнозируют в этих районах стабильную ситуацию и в дальнейшем. Количество инфицированных там меньше 40 активных больных на 100 тыс. населения. В то же время при открытии садиков необходимо будет придерживаться всех рекомендаций главного санитарного врача, в частности:

обязательный температурный скрининг;

родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

организация всех противоэпидемических мероприятий, и тому подобное.

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Напомним, накануне стало известно,что Харьковская область решила не ослаблять карантин несмотря на разрешение Минздрава.