"Не довез": Водитель грузовика сбросил возле села на Ровенщине более 14 т львовского мусора

Следователи открыли дело по факту загрязнения земель

Водитель грузовика с бытовым хламом сбросил в направлении села Жадковка Корецкого района 14,5 тонн мусора со Львова. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Водитель автомобиля "MAN" с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонн мусора. С его слов, вез бытовые отходы со Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе. Впрочем, каких-либо документов на перевозку груза у него не было", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители изъяли авто, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Вместе с тем следователи открыли дело по факту загрязнения земель.

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Напомним, в Закарпатской области легальные полигоны на 90 процентов заполнены отходами, а мусор некуда девать. В связи с этим регион оказался под угрозой "мусорного коллапса".