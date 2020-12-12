На Ровенской АЭС произошло незапланированное отключение энергоблока

Ровенская АЭС. Фото: rnpp.rv.ua

Причины инцидента еще выясняют

На Ровенской атомной электростанции в результате срабатывания автоматической защиты произошло отключение от сети энергоблока №1. Об этом сообщила пресс-служба РАЭС.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 12 декабря, в 01:46. Автоматическая защита сработала из-за отключения турбин блока, но причины этого сейчас выясняются.

Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы. Как сообщают в прессслужбе, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Сейчас на Ровенской АЭС продолжает работать энергоблок №2. В то же время на энергоблоках №3 и №4 продолжаются планово-предупредительные ремонты.

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Напомним, в конце сентября компании "Энергоатом" и Westinghouse подписали новый контракт относительно поставок в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440. Топливо используют для реакторов Ровенской АЭС.