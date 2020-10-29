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На Ровенщине двое мужчин предлагали 1 млн долларов за должность руководителя полиции области

Задержание фигурантов по делу о взятке за должность руководителя полиции области Офис генерального прокурора

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции 1 млн долларов за должность руководителя полиции Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Было установлено, что бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов МВД предложили служебному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области. 

"За эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области”, - говорится в сообщении.

Следователи уже успели провести ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах разоблаченных лиц. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении четырех тысяч долларов взятки начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

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