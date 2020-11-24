Мэром Ровно стал Третьяк

Александр Третьяк Фото из открытых источников

Во втором туре Третьяк набрал 50,24% голосов избирателей

На выборах мэра в Ровно во втором туре победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. Об этом пишет гражданская сеть ОПОРА.

В частности, во втором туре Третьяк набрал 50,24% голосов избирателей.

Согласно протоколам участковых избирательных комиссий, его поддержали 27 451 избиратель. Его оппонента от партии "Ровно Вместе" Виктора Шакирзяна - 26 057 избирателей.

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Напомним, ранее стало известно, что действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов городского главы. Он набрал 80,61% голосов днепрян.