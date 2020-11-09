Губернатор Ровенской области заболел COVID-19

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль Голос Украины

Сейчас он чувствует себя нормально, без осложнений

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат", - написал Коваль.

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Он также уточнил, что чувствует себя нормально и что у него нет осложнений. Глава ОГА в течение двух недель будет находиться дома, но будет работать в онлайн-режиме.

"В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы!" - добавил Коваль.

Напомним, недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.