Звиробий не оскорбляет "Оппозиционную платформу – За жизнь" – она оскорбляет избирателей, – Плачкова

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Народный депутат считает, что такое поведение – это слабость

Маруся Звиробий не оскорбляет "Оппозиционную платформу – За жизнь", она оскорбляет избирателей, граждан Украины, которые голосовали за эту политическую силу и которая взяла второе место в стране.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат прокомментировала видеообращение волонтерки Маруси Звиробий, в котором она призывает к физическому уничтожению оппозиционных политиков.

"Мне кажется, что это все-таки слабость. Слабость всех этих политических, я бы назвала их политических, и даже не партий, как они себя называют, а групп людей, которые сегодня просто пытаются вызвать хайп - раз, пытаются радикализировать общество, у которого и так достаточно много проблем, и пытаются вызвать какой-то негатив. А ведь с чего все началось? Ведь именно эта безнаказанность, которая началась с оскорбления президента, в принципе, институтов государства и ни к чему не привела, позволяет этим людям вести себя подобающе и продолжать оскорблять нас, оскорблять украинский народ. Она не оскорбляет "Оппозиционную платформу - За жизнь", она оскорбляет избирателей, граждан Украины, которые голосовали за нашу партию, и мы взяли второе место в стране. И на сегодняшних выборах мы фактически выходим на лидерство. Именно этим вызван их хайп", – говорит Татьяна Плачкова.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.