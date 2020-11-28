Зубченко: Несмотря на санкции США с 2014-го, влияние Медведчука год от года только растет

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Лучшее признание заслуг главы политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в борьбе против иностранных агентов влияния, которых называют "соросята", - это внеплановая проверка телеканала ZIK за анонс теламарафона "Реванш соросятни". Такое мнение выразил в своей статье публицист Александр Зубченко.

"Лишь один анонс телемарафона "Реванш соросятни" вызвал панику и внеплановую проверку. Длительность анонса 2 минуты 33 секунды. Но за это короткое время ZIK умудрился: 1) "скрыто разжечь вражду"; 2) "повлиять на психику зрителя"; 3) "начать подстрекательство к насильственным действиям". Аплодирую стоя! Менее чем за три минуты так уделать "соросню" - это просто гениально!" - с восхищением заметил публицист.

Аналитик приходит к выводу, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию под руководством Ольги Герасимьюк фактически официально признал сотрудников грантовых организаций Джорджа Сороса агентами влияния США.

"Итак, "соросята" - "неопределенная социальная категория лиц, обладающая совокупными признаками принадлежности к реализации интересов граждан США". Все точно. Именно "неопределенная социальная категория", поскольку они не пашут, не сеют, не строят, а гордятся американской демократией на платной основе", - заключает журналист.

Тут же Зубченко обращает внимание, что срок полномочий главы Нацсовета Ольги Герасимьюк закончился еще в 2019 году.

"Срок ее полномочий истек еще в прошлом году, но кого это, собственно говоря, волнует?" - задается вопросом он.

Как отмечает публицист, внеплановая проверка - это лучшее признание заслуг Виктора Медведчука в борьбе против иностранной агентуры.

"Неопределенная социальная группа" находится в страшной опасности!… Лучшее признание вклада Виктора Медведчука в борьбу с группой, которая не смогла определить свой социальный и половой статус, даже придумать сложно. За две минуты тридцать секунд в "соросятнике" произошел мощный взрыв мозгов. Ну или того, что им заменяет серое вещество", - с иронией заявляет журналист.

Автор еще раз подчеркивает, что у Виктора Медведчука большой опыт борьбы против иностранной агентуры.

"Блестящий результат. Сказывается большой опыт борьбы Медведчука против иностранной агентуры. Он их гоняет с начала нулевых, когда состоялось первое, массовое пришествие "соросни" под видом "экспертов" и депутатов от "Нашей Украины" Виктора Ющенко", - обращает внимание публицист.

Зубченко подчеркивает, что, несмотря на санкции США, Виктор Медведчук не только не уехал из Украины, но и его влияние растет год от года.

"Американское правительство высоко оценило заслуги главы политсовета "Оппозиционной платформы", еще в 2014-м против него ввели персональные санкции. Правда, Медведчук оказался единственным из участников санкционного списка, кто не уехал из Украины. И санкции США, как видим, никак не сказались на том, что его влияние год от года только растет. Разворошил-таки "соросятник"!" - резюмирвоал публицист Александр Зубченко.