"Значит у нас наконец-то появится местная власть? Это же праздник какой-то!": Дуэт "Кролики" разыграли новую сценку о выборах

Владимир Данилец (слева) и Владимир Мойсеенко ( справа) - дуэт "Кролики" Фото из открытых источников

Известные артисты Владимир Данилец и Владимир Моисеенко - дуэт "Кролики", которые баллотируются в мэры Киева, разыграли новую сценку, посвященную местным выборам в Украине, сообщает "112 Украина".

В ней корреспондент телеканала спрашивает у проходящего мужчины, будет ли он голосовать на местных выборах. Мужчина удивленно интересуется, о каких выборах идет речь, "потому, что коронавирус, дети на голове дома ходят и кум приехал". Потом с удивлением узнает, что в стране вообще есть местная власть и уже давно идут реформы.

"Ну все, теперь проголосуем, и как заживем с переменами!" - порадовался мужчина.

"А раньше перемен вы не ощущали?" - спросил корреспондент.

"Почему же, ощущали. Раньше какие были цены? Тьфу. А теперь? Ого-го-го!... Так что открывайте окна, двери, оркестр - и мы пойдем голосовать. С самого утра, даже завтракать не будем. Да и нечем", ответил мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко идут в мэры Киева. Об этом они сообщили поклонникам, выпустив соответствующий видеоролик.