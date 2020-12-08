Злоумышленники облили краской офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Харькове: В партии связывают инцидент с безысходностью

Андрей Лесик Скриншот из видео

Андрей Лесик констатировал, что уровень поддержки у радикалов крайне низкий

Ночью злоумышленники облили краской офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", поскольку недовольны тем, что люди избрали партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" в органы местного самоуправления. Радикалы делают это от безысходности, ведь уровень поддержки у них крайне низкий.

Об этом во время брифинга в Харькове, который транслировали в эфире на телеканале ZIK, заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Харьков Андрей Лесик.

Политик рассказал об инциденте, который случился ночью в Харькове – там неизвестные облили краской офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Андрей Лесик отметил, что прежде всего злоумышленники наносят вред людям, которые живут в подъезде дома, где размещен партийный офис. Он извинился перед жителями дома, которые страдают в результате таких инцидентов.

Андрей Лесик отметил, что злоумышленники объяснили свои действия недовольством фактически тем, что люди избрали партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" в органы местного самоуправления.

"Ведь дело в том, что завтра у нас первая сессия Харьковского городского совета, а 11 декабря соберутся депутаты областного совета. Так вот этим вот - слова подбирать сложно - людям, которые приходят ночью с краской и ходят в масках даже ночью, то есть они собственной тени боятся, скорее всего уже, их позиция очень простая - они против мнения людей. Ведь дело в том, что, что бы там не происходило, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет стоять на своем, и мы будем отстаивать идею мира, что конфликт на Донбассе надо решать исключительно мирным путем, ведь свои действия, которые они делают, это от безысходности. Уровень поддержки у них крайне низкий", – подчеркнул Андрей Лесик.

Политик резюмировал, что после 2014 года "улица" в Украине – бесконтрольная или же контролируется властью.

Как стало известно 8 октября, умер кандидат в депутаты в Вышковской ОТО от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Седляр, которого за несколько дней до того жестоко избили.

Ранее в городе Курахово Донецкой области было совершено разбойное нападение на региональный партийный офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" и приемную народного депутата Владимира Мороза.

А летом, 27 августа, на трассе Киев – Харьков под Люботином представители "Национального корпуса" и "Азова" совершили вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус заблокировали и по нему открыли огонь из автоматического оружия.