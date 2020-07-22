Жвания заявил, что передавал через Климкина еврочиновникам взятку в 5 млн евро за поддержку Порошенко

Давид Жвания. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.

Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube, сообщают "Вести".

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС", - заявил он.

Бывший депутат также рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.

"Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - заявил он.

Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.

Он также уверяет, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. Причем Порошенко якобы взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. В сделке, по словам Жвании, не участвовал только Игорь Коломойский, остальные получили свои коррупционные квоты. При этом, по словам, политика, должность мэра для Виталия Кличко была частью этой сделки.

"Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиарда долларов", - уверяет его бывший соратник.

Он также подтвердил, что подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. И не отзывал этот иск, как утверждает сейчас НАБУ, хотя на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение.