Жвания рассказал, как Порошенко тайно продавал в Сирию боеприпасы, а потом поручил устроить пожар в Калиновке

Давид Жвания утверждает, что Порошенко тайно продавал оружие в 2014-2016 годах Скриншот с видео

Бывший соратник Петра Порошенко и экс-нардеп Давид Жвания заявил, что экс-президент в 2014-2016 годах тайно продавал боеприпасы в Сирию. А чтобы скрыть следы преступления, по словам бывшего депутата, Порошенко в 2017 распорядился устроить пожар на военном складе в Калиновке. Об этом Жвания сообщил в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube.

По словам экс-нардепа, который раньше входил в близкое окружение Петра Порошенко, доказательства изложенных им событий он приведет в заявлении, которое он готовит к подаче в ГБР.

"Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400 килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту Башару Асаду... Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие", - заявил Жвания.

По его словам, эти действия Порошенко и стали причиной пожара на военном складе в Калиновке, и именно экс-президент распорядился его устроить.

"Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Тогда люди Порошенко рассказывали нам, что в подрыве склада виноваты какие-то российские террористы. Перед самым взрывом в Винницкой области даже организовали антитеррористические учения – это тоже была часть спецоперации по отвлечению внимания. Но, как мы знаем, в итоге никаких террористов так и не нашли. Потому что их не было. А была жадность одного человека, который просто не мог пройти мимо возможности набить карманы", - сказал Давид Жвания.