Жвания покусился на святое – Порошенко и его соратников, – юрист Лукаш

Экс-нардеп задел процедуру проведения Майдана, которая закончилась вооруженным захватом государственной власти

Бывший народный депутат Давид Жвания, освещая события Майдана изнутри, покусился на святое – на Петра Алексеевича Порошенко и группу его соратников.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Елена Лукаш убеждена, что история с вызовом Давида Жвании в правоохранительные органы, не будет иметь продолжения.

"Давид Жвания соблазнился на несколько сакральную ценность. Он задел процедуру проведения Майдана, которая закончилась вооруженным захватом государственной власти. Покусился на святое – на Петра Алексеевича Порошенко и группу его соратников. Он не заявил, в принципе, ничего нового он не сказал. Мы все это знали, но он сказал, что он является членом преступной организованной группы и готов давать показания. Долго молчала прокуратура, но наконец прислала ему повестку, которая, думаю закончится тем, что скажут, что Жвании нет, показания он подтвердить не может. Все – дело закрыто, папка в стол", - заявила юрист.

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Хотя, по ее словам, существует немало способов проверить информацию о Порошенко и его соратниках, и есть немало возможностей проверить то, что сказал Жвания.

"Потому что кроме эмоциональных и политических оценок он говорил о реальных преступлениях, о взятках, которые передавались иностранному послу для поддержки лидеров Майдана. То есть он называл реальные факты, которые должны проверять следователи", – сказал Лукаш и добавила, что никто этого делать не будет, потому что действующая власть, полностью игнорируя гибель правоохранителей, отстаивает только одну сторону Майдана.

Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.

Как сообщали, впоследствии Давид Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2014 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

В очередном видеообращении, обнародованном в YouTube, Давид Жвания заявил, что посольство Литвы было одним из источников финансирования майдана, а внутренним каналом – "Диамантбанк".

Сегодня стало известно, что Офис генерального прокурора Украины направил повестку бывшему народному депутату Давиду Жвании по известным адресам.