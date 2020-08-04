Жвания: Почему генпрокурор Ирина Венедиктова по-прежнему никак не реагирует на мои признания

Давид Жвания. Фото: УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, рассказал о том, как экс-президент в обмен на поддержку на выборах организовал сеть иностранных агентов в Украине. Об этом экс-нардеп заявил в новом видеообращении, обнародованном в YouTube.

Приводим его текст дословно:

Я знаю, что много кто ждет мое видео, особенно Петр Алексеевич Порошенко, а также те миллионы украинцев, которых обманул и ограбил этот человек. Но мне очень хочется, чтобы, наконец, моей информацией заинтересовались и правоохранительные органы. Зло должно быть наказано, и для этого недостаточно обнародовать информацию о преступлении. Нужно, чтобы эту информацию проверили правоохранительные органы и дали ей правовую оценку. Пока прокуратура не возбудила уголовное дело, все мои разоблачения – это просто слова. Порошенко может рассказывать, что это неправда, но когда будет уголовное дело, он и его подельники уже не смогут красть, они просто сядут в тюрьму.

К сожалению, генпрокурор, Ирина Венедиктова, по-прежнему никак не реагирует на мои признания. Прошу украинскую общественность и журналистов оказывать давление на прокуратуру. Если прокурору не интересна правда, то украинцам она должна быть интересна.

При этом хочу сказать, что пока Венедиктова молчит, начали реагировать правоохранительные органы в других странах, и мне есть о чем с ними поговорить.

Почему прокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит? Потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине легально действует иностранная резидентура.

Часть из этих людей все знают, их теперь называют "соросята", и они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи. Но есть и прямые агенты иностранных разведок. Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался делать то, что не делает никто в мире, – открыто включить иностранных агентов во власть.

Главой иностранной резидентуры в Украине является Вано Мерабишвили. Он не очень публичный человек, но именно он руководит теми публичными людьми, кого вы хорошо знаете. Это такие люди, как Наталья Яресько, Александр Квиташвили, Айварас Абромавичус, Резо Булава, Хатия Деканоидзе, Михеил Саакашвили, Войцех Бальчун и многие другие.

Некоторые из них уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб. Даже победа Зеленского не смогла избавить государственные органы от иностранной агентуры.

Михеил Саакашвили снова занимается здесь тем, что он называет реформами. Хотя, на самом деле, если внимательно изучить его предложение, то все сводится только к одному - подчинить все в Украине иностранным структурам. При этом самое циничное, что Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу иностранных агентов. Для этого специально созданы синекуры - должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги. Наблюдательные советы "Укрзализныци", наблюдательный совет "Нафтогаза", наблюдательный совет "Укрпочты" - там везде сидят иностранцы и их люди, и Украина всем им платит огромные деньги. Эти люди работают против нашей страны и грабят нашу страну.

Именно Петр Порошенко открыл этот ящик Пандоры. Он в обмен на поддержку демократической партии США ввел такую практику. К сожалению, новый президент Владимир Зеленский пока не нашел в себе силы прекратить этот позор.

Порошенко совершил тяжелое преступление – предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против этого. Я готов дать показания по этим и другим эпизодам.

Госпожа Генеральный Прокурор, я снова обращаюсь к вам - вызывайте меня на допрос, не бойтесь ничего кроме народа Украины. У вас есть шанс войти в историю, как человек, который наказал зло и восстановил справедливость. Воспользуйтесь же этим шансом, я вам помогу.