Журналистов не пустят к Зеленскому и Санду из-за локдауна

Владимир Зеленский и Мая Санду коллаж ZIK

Встреча будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах офиса главы государства

Встреча президента Владимира Зеленского с новоизбранной президенткою Молдовы Майей Санду состоится без привлечения журналистов. Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

"Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события произойдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что Офис президента "будет предлагать тесный контакт в телефонном режиме в случае возникновения вопросов.

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Напомним, 12 января состоится официальная встреча Маи Санду и президента Украины Владимира Зеленского. Это будет ее первый зарубежный визит на посту главы государства. По словам Санду, целью визита станет восстановление отношений между соседними государствами.

Водителям напомнили, что в столице из-за официального визита новоизбранной президентки Молдовы МАИ Санду в Украину возможно частичное ограничение движения транспорта.