Журналистка из Днепра обвиняет людей Краснова в скупке голосов

Днепровская журналистка Юлия Мельник обвиняет людей Краснова в скупке голосов dnpr.com.ua

Днепровская журналистка Юлия Мельник публично заявила, что приближенные лидера "ГромСилы" организовали массовую скупку голосов в областном центре. Об этом сообщает портал "Днепровская панорама".

На своей странице в Фейсбук Мельник разместила скрины переписки с одной из кандидаток в депутаты облсовета от Краснова, Еленой Зеевой.

Как говорится в переписке Мельник с Зеевой, полиция фиксировала нарушения на избирательных участках в разных районах города. В частности, избиратели в кабинках для голосования фотографировали бюллетени с отметкой возле фамилии Краснова и своим паспортом, что является нарушением закона.

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В ответ на критику кандидат от Краснова принялась оскорблять журналистку, и отвечать в довольно хамской манере.

Ранее в на своей странице в Фейсбук Мельник показывала, как выглядит процесс, и рассказала о такой ситуации. "Галочку" возле фамилии кандидата №7 (Загид Краснов), утверждает Мельник, она видела собственными глазами.

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Напомним, недавно в Днепре блокировали продажу персональной базы данных избирателей, владелец которой получал более широкие возможности для воздействия на волеизъявление электората.