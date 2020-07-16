Журналист Кацман: "Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Глава государства Владимир Зеленский в ближайшее время намерен отправиться в кратковременный отпуск вне столицы. Об этом рассказал журналист, политический эксперт Владимир Кацман в прямом эфире телеканала "NewsOne".

По его словам, "слухи об отпуске гаранта ходят как в Верховной Раде, так и в Офисе президента, и это уже не секрет".

Журналист уточнил, что, по утверждению окружения главы государства, Владимир Зеленский будет отдыхать 10 дней — и свой отпуск он проведет в президентской резиденции на острове Бирючий (Херсонская область).

"Это резиденция, которую, в принципе, предыдущие президенты практически не посещали, и которая, на мой взгляд, должна быть возвращена в казну Украины и использоваться по-другому… По крайней мере, когда команда Зеленского шла на выборы, то хотели, чтобы в резиденциях жили дети, но, видимо, и это обещание пока не выполнили", — отметил эксперт.

Журналист предположил, что "президент решил уйти в отпуск из-за накопившихся проблем, которые, безусловно, его утомили".

Как сообщалось ранее, глава государства Владимир Зеленский выступил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о суверенитете Украины.