Журналист Кацман: Заявления Козака не означают выход России из "нормандского формата", но являются серьезным сигналом для Украины

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Заявление заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака о выходе из переговоров на уровне заместителей глав государств "нормандского формата" не означает выхода России из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако это может стать серьезным сигналом для Украины.

Об этом заявил заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала NEWSONE.

"Письмо Козака касается неких полномочий, которыми обладали, судя по письму, заместители, а точнее - помощники глав государств. У них были особые какие-то полномочия, очевидно, оговоренные президентом. И Козак говорил, что эти полномочия не оправдали себя, сейчас мы их прекращаем", – отметил Кацман.

По словам эксперта, средства массовой информации неправильно истолковали заявление Козака, но украинская сторона должна обратить на это внимание.

Новости по теме: Это камень в огород Ермака и президента: Политолог о письме Козака относительно выхода России из переговоров по Донбассу

"Это не заявление о выходе России из переговоров по Минскому контакту, как это преподносится чуть ли не в каждом заголовке у нас на интернет-сайтах или в сообщениях новостей. Поэтому давайте четко разграничивать. Это совсем не выход России, а некое прекращение полномочий. Сигнал ли это для нас? Ну конечно сигнал. Серьезный сигнал о том, что где-то ниточка доверия каких-то контактов оборвалась", – объяснил журналист.

Напомним, недавно заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и неэффективными.