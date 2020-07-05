Журналист Кацман: "Закон о медиа 2693-д, продвигаемый "Слугами" в Раде, - это не защита СМИ от власти, а защита власти от СМИ!"

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Законопроект о новых регуляторных принципах в сфере медиа, который одобрен на уровне парламентского комитета при большинстве голосов от фракции "Слуга народа", направлен на репрессии СМИ и затыкание рта журналистам, это закон не для защиты СМИ от власти, а закон в защиту власти от СМИ.

Такую оценку высказал в прямом эфире телеканала NEWSONE политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Инициатор законопроекта 2693-д Ткаченко уже стал министром культуры, но его дело достойно продолжает новый глава комитета Потураев, который "купував і продавав

в цій країні медіа і журналістів пачками і сотнями", как он сам заявил… Если коротко характеризовать, то после "доработки" в законопроект добавили побольше репрессионных мер. Хотят заткнуть рот журналистам, разделить их на правильных и неправильных, переподчинить всех "ручному" Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. В общем сделать все, чтобы было только одно правильное мнение и это мнение Нацсовета!.. Настоящий комсомол!", — подчеркнул журналист.

Он заметил: юристы уже говорят о неконституционности новых положений законопроекта, касаемых полномочий Нацсовета.

"Тут нарушение Конституции Украины, поскольку у Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не может быть конституционных полномочий по регулированию деятельности печатных и электронных СМИ, для этого нужно менять само название этого конституционного органа и соответственно Основной Закон Украины", — информировал эксперт.

Он также отметил, что "впервые журналисты и менеджеры СМИ разных политических взглядов, разных медиагрупп, разной направленности и даже, возможно, прямо противоположных убеждений в политике подписали коллективное письмо против принятия этого закона".

"Мы также видим, что наш журналистский профессиональный союз – НСЖУ во главе с Сергеем Томиленко, впервые, пожалуй, за всю современную историю Украины, стал при принятиии закона о медиа на сторону журналистов, а не на сторону власти. НСЖУ и Томиленко тоже против ужимания прав медиа, разделения журналистов на "правильных и неправильных". А вы обратили внимание на тех, кто в профильном парламентском комитете голосовал за поддержку проекта о медиа 2693-д? Устроитель свадеб, специалист по аттракционам, блогер, сценарист… Я просто хочу напомнить одну важную истину: любая власть, любая (!) в войне с масс-медиа проигрывает! А Украина просто обязана выполнять подписанное при договоре об Ассоциации с ЕС обязательство соблюдать и развивать принципы свободы слова и свободы мнений!", — резюмировал журналист Владимир Кацман.