Журналист Кацман: Все заявления Уманского должны быть немедленно расследованы – и парламент тут не должен занимать "позицию страуса"

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Громкие и резонансные заявления экс-министра и советника ОП Уманского о фактах коррупции во время карантина и угрозах "экономического апокалипсиса", а также об особенностях нынешних взаимоотношений Украины и МВФ должны быть немедленно расследованы правоохранительными, антикоррупционными органами, – от такого расследования не должны устраняться ни президентский офис, ни Кабмин, а парламент должен немедленно создать на внеочередном заседании ТСК по этому поводу.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

По мнению эксперта, "в последнее время обостряются отношения между руководством парламента и некоторыми чиновниками в ОП, что приводит к попыткам отстранить парламент от участия в принятии решений".

"Между тем депутаты не могут оставаться равнодушными, как это показала нынешняя неделя, к очень громким заявлениям Уманского, профессионала, который, уверен, говорил много из того, что, безусловно, могло иметь место в реальности… Во всяком случае, парламент обязан проверить эти факты, эти данные по экономическому развитию страны, по взаимоотношениям с МВФ. Почему нет персональной ответственности за коррупцию, кто заинтересован в замалчивании всего?" – уверен журналист.

Владимир Кацман сделал предположение, что "следователи всех наших правоохранительных уже сели на чемоданы, с портфелями в руках готовы идти по следам заявлений Уманского и расследовать все факты, – а если это не так, то тогда к чему все эти пафосные заявления о мешающих борьбе с коррупцией законах или судах!"

"Похоже, что власть в очередной раз займет "позицию страуса", парламентарии и политики "не заметят" заявлений Уманского, как не замечали до этого отчетов руководителя Счетной палаты Пацкана, "пленок Жвании" и "пленок Деркача", польского расследования "дела Новака" и пр. А до этого – злоупотреблений и мародерства в армии, коррупции на таможне и в налоговой еще во времена предыдущей политической эпохи… Увы, и на этот раз, даже перед угрозой огромного масштаба, факты конкретной коррупции предпочтут не расследовать, но зато красиво и пафосно расскажут евроантлантическим партнерам о широких перспективах преодоления коррупции, которая на наших глазах разрушает наше государство, ставит жирный крест на его экономических перспективах", – резюмировал Владимир Кацман.