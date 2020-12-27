Журналист Кацман: "Власть мечтает, чтобы все работали как роботы, платили налоги, не болели, не жили – и умирали на радость государству в день выхода на пенсию!"

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Власть выгоняет на улицу десятки тысяч пациентов психиатрических больниц, высвобождая территории больниц. Это – логика "медреформы Супрун", это – логика власти: работай как робот, плати налоги, не болей, не ешь, не живи, умирай в день выхода на пенсию, чтобы порадовать государство!

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире программы "Политика здоровья" на телеканале NewsOne.

"Очень справедливо говорила одна медсестра: "Государству нужны люди-роботы, которые только делают свою работу и платят налоги". Я бы ещё добавил: "и умирают вы в день выхода на пенсию до приезда в поликлинику…", чтобы те деньги, которые, по словам Супрун, пошли за пациентом (на его лечение), дошли до государства и без пациента. Это, похоже, идеальная картина для власти!", - возмутился он.

Эксперт заявил, что "закрытие психиатрических больниц – это не решение проблемы, это дикость, когда в стране пандемии и карантинов закрываются тубдиспансеры и психиатрические больницы".

"Я как филолог считаю, что определение "душевнобольные люди" – это правильный термин, куда точнее определения "псих"… У людей "болит душа", им нужно успокоение, примирение с миром… Эти люди, возможно, не столько нуждаются в медикаментозном лечении, сколько в профилактике и внимательном уходе... И в Конституции Украины есть статья 49, где речь идёт об охране (!) здоровья народа Украины – и ничего не сказано, что психологическое здоровье не достигается профилактикой, а его нужно продавать, коммерциализировать, превращать в заработок. Впрочем, все эти "реформы" и исчерпываются, по сути, изъятием из Конституции права на бесплатное медицинское обслуживание от государства", – констатировал журналист.

"Представляете, что мы стоим перед фактом – 22 тысячи людей, по заявлению Семена Глузмана, вынуждены покинуть больницы и выйти по сути в агрессивную общественную среду! То есть государство им говорит: "Покиньте поликлиники – и идите умирайте!". Нельзя бросать на произвол судьбы тех, кто может пострадать от агрессивного общества в период войны, когда вокруг полно оружия, когда общество в поствоенном синдроме. Забота о таких людях – это и есть показатель социальности, гуманности страны. Мы же перестаем быть таковой, мы выбрасываем людей на улицы, врачей оставляем без рабочих мест, вынуждая их уходить в коммерцию или уезжать из страны. Это путь в никуда, такие реформы – настоящая беда!", – резюмировал Владимир Кацман.

Напомним, ранее Владимир Кацман заявил, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля ведет настоящую тарифную войну со своим народом, повышая цены во время пандемии.