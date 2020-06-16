Журналист Кацман: В Раде уже открыто говорят о переносе местных выборов на весну. И о возможных досрочных парламентских тоже

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

О переносе местных выборов с осени на весну, а также о возможных досрочных парламентских выборах в кулуарах Верховной Рады говорят уже открыто.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

По его мнению, к волеизъявлению на местных выборах могут подключить и новые выборы в Верховную Раду, добиваясь "минимализации от стремительного падения рейтинга "зеленой" команды".

"В Верховной Раде в открытую уже говорят о том, что у правительства имеется план по поводу перенесения местных выборов на весну. Есть такой план, разрабатывается там, наверху, анализируются его варианты... Об этом открыто говорили народные депутаты сегодня в Раде. На днях и премьер-министр проговорился: мол, деньги на выборы есть, но если ситуация с коронавирусом будет развиваться по негативному сценарию, то выборы перенесут. Под карантин теперь можно будет все что угодно подогнать", – сообщил эксперт.

"Говорят и о том, что не исключено, – "под шумок" тех выборов могут прибавиться и новые, вернее, досрочные выборы в Верховную Раду, потому что очевидно, судя по последней социологии, что власть теряет свои очки", – предположил журналист.

"Срок выборов прописан в Конституции, чтобы изменить его, нужна будет специальная процедура,– но это еще и жесточайшее нарушение прав человека, у избирателей фактически отбирают право выбирать местную власть!.. Вот вам и вся "децентрализация"!" – резюмировал Владимир Кацман.

Как сообщалось ранее, народный депутат (фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") Вадим Рабинович заявлял, что из источников в Кабинете Министров стало известно о том, что был разработан тайный план срыва местных выборов.