Журналист Кацман: Украинские политики прошлой и нынешней власти перевернули 49 статью Конституции Украины с ног на голову!
"Слуги народа", продолжая бездумную, поистине разрушительную для отечественной медицины так называемую реформу Супрун, все сделали для коммерческих услуг на основе медицины, а о здравоохранении украинского народа даже не вспомнили.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.
По убеждению эксперта, "власть все время переворачивает 49 статью Конституции Украины с ног на голову". Он отметил, что в 49-й статье Конституции немало написано об охране здоровья народа Украины – и лишь в одном предложении там идет речь о коммерческих услугах медицинского характера для народа Украины.
"Но у нас поменяли статью наоборот, у нас все сделали для коммерческих услуг на основе медицины, а об охране здоровья даже одного предложения не написали. Это сделали еще во времена Супрун, – и об этом мы, журналисты, предупреждали. Под видом реформы разрушили прежнюю медицину и перевели все в коммерческую сферу", – отметил гость ток-шоу.
Более того, добавил политический эксперт, "слуги народа" не смогли изменить систему, при которой "украинцы вынуждены трижды платить за медицину".
"Мы все – плательщики социального налога, где одна из составляющих - медицина. Мы платим в бюджет налоги на медицину. Далее – мы 100 миллиардов ежегодно выводим в отдельный фонд для Национальной службы здоровья. И третий раз мы платим за медицину тогда, когда приходим к врачу, и, как у Жванецкого, каждый смотрит друг на друга – пациент на врача смотрит с надеждой, а врач на пациента смотрит с надеждой, а больше на его карман даже смотрит… И вот "слуги народа" когда это изменят, когда они проведут расследование, за каким пациентом "ушли деньги", кто закрыл все больницы, – вот тогда они будут иметь право говорить, что реформа Супрун остановлена, а они продолжают эту реформу и обрекают людей просто-напросто на вымирание", – акцентировал журналист.
"Реформа – это когда становится лучше гражданам, комфортнее: быстрее приедет "скорая", будут современные больницы, нуждающиеся пожилые люди реально получат квалифицированную бесплатную помощь, когда рождаемость превысит смертность, а все остальное, что происходит под видом "реформы" – это прикрытие грабежа украинского народа, который платит трижды, и губительные последствия для медицины нашего государства", – резюмировал Владимир Кацман.