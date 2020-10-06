Журналист Кацман: Украинские политики прошлой и нынешней власти перевернули 49 статью Конституции Украины с ног на голову!

Владимир Кацман Фото из открытых источников

"Слуги народа", продолжая бездумную, поистине разрушительную для отечественной медицины так называемую реформу Супрун, все сделали для коммерческих услуг на основе медицины, а о здравоохранении украинского народа даже не вспомнили.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.



