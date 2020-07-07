Журналист Кацман: Такое впечатление, что в Украине появилась новая ветвь власти – послы G7

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман 112 Украина

В Украине появилась "новая ветвь власти" – послы G7, которые постоянно что-то нам советуют, что-то осуждают или даже иногда откровенно диктуют экономическую и кадровую политику.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Такое впечатление, что у нас в последнее время появилась новая ветвь власти. Она называется "послы G-7". Они постоянно нам что-то советуют: то свернуть машиностроение, то продолжать "реформу Супрун", то принимать банковский закон, то сменить или не сменить руководство Нацбанка и так далее. Какой-то такой новый государственный, но неконституционный орган. Самое интересное, что власть (и это относится не только к нынешней) не только не удивляется подобному "размыванию нашей субъектности", но и с удовольствием следует таким "советам", доказывая полную управляемость", – заявил политический эксперт.

"Можем ли представить ситуацию, когда, скажем, послы Украины, Беларуси и Молдовы выразят недовольство работой Федеральной резервной системы, центробанков Германии или Франции? Сколько секунд, даже не минут, они пробудут послами или вообще задержатся в стране пребывания?", — задался вопросами журналист.

По его мнению, "нам надо следовать принципам Дизраэли-Черчилля – нет вечных врагов, нет вечных друзей, а есть только вечные интересы".

Эксперт также оценил важность и перспективы скорейшего достижения мира и возвращения Донбасса в Украину.

"В этом месяце были опубликованы социологические опросы ведущих социологических компаний. Все показали почти одинаковые результаты. Там есть интересные детали – среди тех, кто потерял доверие, в том числе к президенту и его политической силе, подавляющее большинство тех людей, которые хотят мира и не получили обещанного. Обещания президента Зеленского "закончить войну", "покончить с мародерскими схемами в армии", "стать приговором Порошенко", "посадить коррупционеров" – они разочаровывают наших сограждан больше всего именно в части поиска мираи возвращения Донбасса в Украину, а Украину на Донбасс. Это надо понимать "партии Зе" и самому президенту. Эта "ахиллесова пята" тянет их рейтинг все ниже и ниже, и это очевидно социологам", – добавил Владимир Кацман.