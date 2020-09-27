Журналист Кацман: "Слуги…" решили окончательно отобрать у украинцев право на землю – это насилие над Конституцией!

Заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Законопроекты 2184 и 2194-3, которые в ближайшее время попытаются провести через сессионный зал Рады представители монобольшинства, призваны окончательно отобрать у украинцев конституционное право на землю, узаконить разграбление сельхозтерриторий государства и "взломать" статью 22-ю Конституции Украины, запрещающей принимать законы, сужающие права и свободы граждан Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Хочу всех предупредить. Под благими намерениями ввести "рынок земли" в Раде готовится продолжение насилия над Конституцией. Пакет "рынка земли" включал в себя с десяток других законопроектов, – вот их-то под номерами 2184 и 2194-3 и попытаются в ближайшее время "тышком-нышком" провести через Раду "слуги…" Законопроекты уже включены в порядок дня текущей сессии, поговаривают, что их чуть ли не в среду-четверг попытаются рассмотреть…Проект 2194-3 признает утратившими силу законы Украины об экспертизе земельной документации и , внимание, о защите конституционного права граждан на землю. Между тем, статья 22-я Конституции несет в себе прямой запрет на те законы, которые сужают права и свободы граджан. Далее. "Слуги…" вносят законопроект 2184: в первом чтении он был направлен на фактическую ликвидацию Госкомзема, во втором – несет прямо противоположный смысл, наделяет Госкомзем огромными полномочиями в распоряжении землей; тем самым узаконено будет и исчезновение из госреестра земель 3 миллионов гектаров земли – государственной сельскохозяйственной земли! Было 10 млн – а теперь подсчитали, оказалось только 7 млн. А кто ответил за утрату этих трех миллионов гектаров нашей земли?", – заявил эксперт.

По его убеждению, "нельзя допускать такого насилия над Конституцией, нельзя так издеваться над главным документом страны в зале Верховной Рады".

"Цинизм заключается еще и в том, что в эти дни Конституционный суд по требованию оппозиции приступил к рассмотрению вопроса конституционности принятия того самого "рынка земли" зимой. Создав еще один очаг противоречия Конституции, монобольшинство рискует окончательно подорвать доверие избирателей к законодателям – и пусть тога не удивляются падающим рейтингам… В любом демократическом, европейском и современном государстве права человека выше прав нации и государства, это аксиома, а право на землю, четко узаконенное в Конституции и развитое рядом законов, входит в число приоритетных прав человека. В этом случае не может молчать гарант Конституции и соблюдения прав человека – президент государства!", – резюмировал Владимир Кацман.