Журналист Кацман: Саакашвили по заданию извне готовит не реформацию, а ликвидацию украинского правосудия!

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Презентованная "молодым лицом украинских реформ и соискателем простых решений" Михеилом Саакашвили очередная "судебная реформа" не только антиконституционна, но и представляет из себя фактическую ликвидацию отечественного правосудия и системы судов, лишение граждан Украины конституционного права на справедливость в суде.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, комментируя презентованную Михеилом Саакашвили грядущую судебную реформу.

По предположению эксперта, "похоже на то, что подобную "реформу" мог заказать извне только тот, кто заинтересован в полной ликвидации украинского правосудия".

"Предлагается ликвидировать 544 украинских суда и оставить их всего 200… Знает ли Саакашвили о том, что Украина – уникальная в каком-то смысле страна: у нас в XXI веке и в реформированной неоднократно юриспруденции есть суды, где не совершаются процессы в силу… элементарного отсутствия судей. Их просто не хватает! Там накапливаются сотни, а то и тысячи дел. И предлагается при этом еще полтысячи судов ликвидировать! Это просто-напросто сокращает в несколько раз возможности наших граждан получить справедливое решение в суде", – убежден журналист.

"Ликвидируются административные и хозяйственные суды, что откроет перед рэкетом безграничные возможности, просто некому будет рассудить хозяйственный, имущественный спор. Граждане массово будут терять бизнесы, имущество, предприятия", – считает эксперт.

Предложенные Саакашвили для внедрения в нашу практику постулаты "англосаксонского права" эксперт также считает неприменимыми в Украине, "поскольку прецедентное право применяют в тех странах, где безгранично доверие к судьям, их авторитет велик, а у нас часто в суде смотрят на человека, как в банке: сколько сможет заплатить за справедливое решение?".

"Вишенка на торте – предложение Саакашвили ликвидировать вообще Конституционный суд, сделать его палатой Верховного суда. Если и есть еще надежда в обществе, так это на то, что существует гарантия ваших прав в Конституции. И нарушать Конституцию нехорошо! Ее нарушают, нарушают каждодневно, насилуют, попирают права, но делают это, понимая, что это "нехорошо". Где-то в глубине души, но понимают – нехорошо!.. А вот когда отменят и Конституционный суд, то нарушать Конституцию станет "хорошо", это будут делать все время, поменяются местами понятия "нехорошо" и "хорошо" по отношению к нарушениям конституционных прав и свобод", – подчеркнул журналист.

"Эта очередная несбыточная реформа направлена на нарушение Конституции, во всяком случае, такая реформа должна голосоваться конституционным большинством, которого, я убежден, не будет в Раде по этому спорному новшеству. Это провальная, дискриминационная и невыполнимая по сути реформа; если "Слуги…" пойдут на поводу ее автора Саакашвили, об украинском справедливом суде всем гражданам придется просто позабыть", — резюмировал Владимир Кацман, подчеркнув, что "очень многие юристы по поводу этой "реформы" готовы высказаться куда резче".