Журналист Кацман: Руками "слуг народа" в Раде попробуют набросить лассо на неугодные СМИ - власть готовится к войне со свободой слова!

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Власть не отказалась от планов задушить свободу слова в Украине и набросить лассо на неугодные СМИ, свидетельством чему является наличие в планах на очередную сессию девятого созыва ВР второго чтения скандального законопроекта "О медиа". Этот законопроект однозначно признан экспертной и журналистской средой репрессивным, он дает неконституционные инквизиторские функции Нацраде и покушается на свободу слова. Об этом в эфире телеканала "NEWSONE" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Журналисты с удивлением обнаружили в планах очередной сессии Верховной Рады второе чтение печально известного законопроекта "О медиа". Того самого, которого все до единого журналисты страны, из разных изданий, из разных медиа-групп и разных политических воззрений, признали репрессивным и антиконституционным. Этот закон делает из Нацсовета по ТВ и радио инквизиторскую структуру, которая будет подавлять СМИ, закрывать рты журналистам, лишать лицензий и разрешений, а потом возьмется за то, чтобы определять, что людям смотреть или что читать, какие каналы оставить, а может, – кому что думать и за кого голосовать", — утверждает эксперт.

По мнению журналиста, "сделать это хотят руками самих "слуг народа", которые ходят на эфиры критикуемых ими каналов, получают возможность говорить все, что находят нужными, возмущаются притеснениями журналистов и СМИ, а потом давят на кнопочки в зале ВР – и выполняют все, что им скажет Банковая".

"Где же те "слуги народа", которые рвали на себе рубахи, клянясь, что не допустят притеснений свободы слова, а теперь покорно следуют за тем, что им приготовили Ткаченко, Потураев и их команда?", – задался вопросом эксперт.

"Журналистам, депутатам, оппозиции, всем нам не следует молчать, надо прямо говорить власти: если она принимает такой закон, она станет на тропу войны с медиа, а подобные войны политиков и СМИ, войны против свободы слова, заканчиваются одним – поражением и крахом таких горе-политиков!", — резюмировал Владимир Кацман.