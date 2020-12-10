Журналист Кацман: Правительство Шмыгаля ведет настоящую тарифную войну со своим народом!

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Власть истребляет собственный народ, повышая тарифы во время пандемии. Мы стали единственной страной мира, где, вводя карантинные меры, правительство не убирает или не снижает, а лишь повышает плату за коммунальные услуги для населения в угоду жирующим чиновникам "Нафтогаза" и их западным кредиторам-покровителям.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина через 50 лет откажется от импорта газа и нефти. Я, может, открою для него Америку, но уже сегодня многие украинцы отказываются от газа, нефти и электроэнергии. Это и бабушки в селах, которые переезжают часто в летние кухни, чтобы не платить за газ. Это и водители, которые отказываются от излишнего потребления топлива ради того, чтобы сэкономить средства. Это и жители квартир, которые не в состоянии сегодня оплатить счета за электроэнергию… Украина - единственная страна в мире, которая во время пандемии и локдаунов повышает тарифы за услуги ЖКХ. Люди просто перестают понимать природу повышения цен, потому что каждый раз речь идет о 30-40%! Когда остановится эта "гонка вооружений"?" - возмутился он.

Эксперт также считает, что заявление главы правительства о скором отказе государства от выплат пенсий украинцам - это свидетельство полного провала социальной политики правительства Шмыгаля.

"Премьер Шмыгаль говорит, что через 15 лет власть откажется от выплат пенсий… Я понимаю, когда Швеция заявляет, что скоро откажется от использования двигателя внутреннего сгорания, потому что шведы - на вершине технологической революции... А в Украине - стране растущей бедности и деревянных заборов вдоль трасс - разговоры о диджитализации и отказе от нефти и газа, а заодно и от пенсий, означают лишь войну правительства со своим народом", - резюмировал Владимир Кацман.