Журналист Кацман: ОПЗЖ закрепляется как главная оппозиционная сила, отбирая на юго-востоке страны голоса у "Слуги народа"

Телеканал ZIK

Голоса, которые отходят от "слуг народа", растекаются в западных областях Украины по партиям во главе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. А на востоке, в центре, на юге Украины безусловным лидером является "Оппозиционная платформа – За жизнь", демонстрирующая стремительный рост электоральной поддержки и прочно занимая нишу основной оппозиционной политической силы.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Комментируя результаты последних соцопросов относительно уровня поддержки политических партий в Украине, эксперт процитировал известную фразу Ленина, который говорил о том, что "никто не навредит большевикам больше, чем они могут нанести вред сами себе". Со слов журналиста, этот тезис касается и действующего монобольшинства в украинском парламенте – партии "Слуга народа".

"Режим турбоскандалов, "зашкваров", который демонстрируют в последнее время "слуги народа", действия таких персонажей, как Яременко, Ткаченко, Третьякова забрали уже довольно много процентов у ведущей партии. И этот процесс продолжается, каждый новый "перл Третьяковой" – минус пару процентов у "Слуги... " Они иногда сами не в состоянии оценить глубину потерь и катастрофу от подобного", — убежден эксперт.

"Конечно, в перераспределении электоральных симпатий произошли тоже тектонические сдвиги. Ушел с арены "Голос". Ушел так не очень культурненько, не очень как-то красивенько, скандально и с репутационными потерями. Пытается цепляться, кусаться еще в Верховной Раде фракция "Голос", но понятно, что политический проект - политическая партия "Голос" как таковая исчезает из высшей лиги украинской политики. Вот поэтому голоса, отходящие от "слуг народа", растекаются на Западной Украине по голосам Порошенко и Тимошенко. Что касается востока, центра, юга Украины, здесь безусловный лидер по набранным очкам - "Оппозиционная платформа - За жизнь", – сказал Владимир Кацман.

"Тенденция сохраняется, позиции ОПЗЖ как основной оппозиционной силы могут привести к тому, что в ряде регионов юго-востока к местным выборам эта сила выйдет на первую позицию", — резюмировал Владимир Кацман.

Основными составляющими успеха этой политсилы, говорит эксперт, есть решение праздновать 9 Мая и сигнал ветеранам, пожилым людям о том, что их ценности важны для партии, реальность сопротивления инициативам власти со стороны оппозиции и ее действия в ряде вопросов (относительно продажи земли, банковского закона и тому подобное), а также позиция партии в вопросе мира на Донбассе, предложенный ею альтернативный план поиска мирного урегулирования событий на востоке страны.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования при поддержке аналитической группы "Социопрогноз", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы четыре партии. Партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова готовы поддержать 29,2% среди тех, кто будет голосовать и уже определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука готовы проголосовать 19,4% избирателей, за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко – 11,8% опрошенных, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 9,2% избирателей.