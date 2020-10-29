Журналист Кацман: Опросом "а ля референдум" нас могут готовить к какому-то решению, которое налогоплательщикам не сильно понравится

Владимир Кацман Скриншот видео

Тот, кто посоветовал провести опрос в день выборов, – злейший враг рейтингов "Слуги народа"

Опросом от президента Украины Владимира Зеленского украинцев могут готовить к какому-то решению, которое им не сильно понравится. Тот, кто посоветовал президенту провести опрос в день выборов, – злейший враг рейтингов "Слуги народа"

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт риторически поинтересовался, кто посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести опрос в день местных выборов.

"На месте президента я подумал бы, что это сделал злейший враг рейтингов партии "Слуга народа", поскольку массовое ингнорирование опроса со стороны голосующих показало отношение и к самой идее, и к проталкиванию ее со стороны партии Зеленского", ¬- убежден эксперт.

Владимир Кацман подчеркнул, что опрос не будет иметь юридической силы, озвученные вопросы не является наиболее актуальными; что они принесут – неизвестно. Журналист поделился возникшими у него подозрениями относительно причин проведения опроса от президента.

"У меня возникает подозрение, что подобным опросом нас готовят к какому-то решению, которое нам, украинским налогоплательщикам, не сильно понравится. Но зато есть повод сказать - вам не нравится, но мы же опрос провели – и большинство-то, мол, нас поддержало!.. Посмотрите, как подтянули тему экономической зоны на Донбассе. Три или два дня говорили, что недотягивает до одобрения... Раз - и я сегодня смотрю, больше "за", а меньше "против"… Вот как подтянули быстро! Значит, нас готовят к какому-то решению. Что это за решение, я не знаю, но неблагими намерениями, незаконным псевдо-референдумом ничего хорошего оправдать нельзя, уверен", – резюмировал Владимир Кацман.

Напомним, в день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты. Как сообщали, для проведения опроса по пяти вопросам президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа".