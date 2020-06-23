Журналист Кацман о "пленках Деркача": Это не политики говорят - на пленках говорят главы международного преступного картеля!

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Прослушка разговора якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с якобы экс-вице-президентом США Джозефом Байденом – это не разговор политиков, а разговор глав международного преступного картеля по зарабатыванию и выкачиванию денег из Украины. В разговоре якобы высокопоставленных чиновников мы слышим, как один политик призывает другого, нарушая все статьи Конституции, вмешаться в вещи, которые не в компетенции президента.

Об этом на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Политический эксперт отметил, что разговор якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с якобы экс-вице-президентом США Джозефом Байденом "тянет" на государственную измену – и как минимум должен быть немедленно взят в расследование украинскими правоохранительными органами.

"Важнейшее в этих пленках: у президента нет права давать указания генеральной прокуратуре, премьер-министру, брать кого-то под защиту от следствия, "прикрывать" премьера, приближать к себе или отдалять "Нафтогаз". Ничего этого в Конституции нет! И это "первая часть марлезонского балета", который должны расследовать правоохранительные органы, немедленно расследовать, тут же, уже сегодня вечером!", – заявил политический эксперт.

Он добавил: после разговора якобы Порошенко с якобы Байденом все украинцы поняли, что на них зарабатывают не только "коболевцы", но и американские прихлебатели и мошенники.

"Как по мне, есть все признаки статьи 111-й Конституции Украины – измена родине. Есть и экономическая составляющая. И мы о ней догадывались и раньше! Мы наблюдаем разговор не политиков, а двух международных преступников, которые организовали картель по зарабатыванию и выкачиванию денег из украинского народа. В беседе рассказывается о схеме обмана и мошенничества, когда российский газ покупается в России, гонится через всю Европу, а как только пересекает границу Европы, сразу становится европейским газом по сумасшедшей цене для потребителей. На этом зарабатывают не только "коболевцы" и "соросята", которые обсели все наши наблюдательные советы, но, оказывается, и американские мошенники и прихлебатели. Вот в чем заключается главное преступление. Это международный преступный картель. Мы слышим, как он организуется и как прикрывается. И это слышат не только у нас. Это обязательно услышат и уже слышат и в США, где идет расследование", – резюмировал Владимир Кацман.

Напомним, внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал аудиоматериалы с записями телефонных разговоров лиц, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал начатое Офисом генерального прокурора расследование о возможном влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена частью спецоперации Кремля против Украины.