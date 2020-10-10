Журналист Кацман: Начало новой предвыборной кампании – "слуги" перекладывают ответственность за высокие тарифы на местную власть

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Инициатива кабминовского законопроекта о фактической передаче в регионы формирования и ценообразования коммунальных тарифов – ядерный удар по местному самоуправлению и является инструментом моновласти сбросить с себя ответственность за провал обещания снизить тарифы, а также вступает в противорчение со 143-й статьей Конституции Украины и законами нашего государства. Означает оно фактическое начало новой предвыборной кампании – парламентской – и будет попыткой оправдать сокрушительное поражение на местных выборах и "перезагрузить" рейтинг "Слуги народа".

Об этом в прямом эфире телеканала "NewsOne" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

По мнению эксперта, "это очередная попытка избежать выполнения функций государства по обеспечению социальных гарантий для граждан и переложить ответственность за и без того высокие и все время растущие тарифы на местную власть".

"Теперь из центра установят оптовую цену, а дальше скажут: вы, мол, к нам претензий не имейте, это все проделки местной власти… При этом логика законопроекта прямо противоречит главному достижению последних лет (если вообще можно говорить о достижениях в последние годы) – реальным подвижкам в передаче органам местного самоуправления необходимых им полномочий и финансовых ресурсов для их реализации. Это настоящий ядерный удар по местному самоуправлению, поскольку и денег центр не будет давать, и полномочиями не поделится, но заставит местную власть отвечать за цены за коммуналку", – прогнозирует журналист.

При этом, эксперт подчеркнул юридическую особенность темы: "эти действия прямо противоречат статье 143-й Конституции Украины о гарантиях для местного самоуправления, а также принятому еще в 1997 году Закону "О местном самоуправлении в Украине", одному из самых прогрессивных и качественных, автором которого был государственный деятель Виктор Мусияка".

"Много становится понятным, если вслушаться в слова премьер-министра Шмыгаля, который поясняет подобную инициативу Кабмина не требованием людей снизить тарифы и не своим обещанием снизить стоимость "коммуналки" на время карантина, не невозможностью беднеющих граждан своей страны, а неким "международным структурным маяком" от МВФ. Оказывается, это международные кредиторы диктуют нам такой шаг, чему удивляться не приходится, ибо подобное давление на страну, которая выпрашивает кредит за кредитом, становится, увы, обыденным делом", – убежден журналист.

"Можно смело считать, что начинается новая, на этот раз парламентская кампания, которую "слуги народа" хотят начать "с чистого листа", без потерь и позора поражения на местном уровне, размыть ситуацию – и тут производится тот самый "ядерный удар" по самоуправлению, а вся ответственность за "тарифный геноцид" автоматом ложится на местную власть. Цинично, но очень похоже на многие действия нынешней моновласти", – резюмировал Владимир Кацман.

Напомним, ранее Кацман сообщал, что несмотря на предвыборные обещания, нынешняя власть не сделала в социальной сфере ничего для того, чтобы помочь людям преодолевать трудности карантина. В результате в Украине выросли тарифы, а число людей, живущих за чертой бедности "уверенно" приближается к 45 процентов.