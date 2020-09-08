Журналист Кацман: Министры и премьер обязаны ежедневно докладывать налогоплательшикам о своих успехах в борьбе с бедностью!
Смена министров экономического блока правительства никак не повлияет на экономическую политику государства, поскольку как таковой этой политики не существует, социальная защита людей на нуле и ниже плинтуса, а бедность царит за чертой 100-километровой зоны от Киева.
Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "ZIK".
"Если Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" повалили предыдущий режим на лозунгах смены всего руководства страны, то почему люди, которые работали в команде прошлой власти, работают на ключевых экономических постах и сегодня? Я бы не считал автомобили чиновников, их доходы, если бы у нас была программа деятельности правительства, утвержденная Радой, как того требует закон и Конституция Украины - и если бы у нас была четкое понимание того, какое представление имеет министерство экономики по выходу страны из жесточайшего экономического кризиса и преодолению бедности. Утро должно начинаться, а вечер заканчиваться отчетами премьера и его министров о борьбе с бедностью людей! Хочет работать министр экономики – работай, делай людей богаче, но каждый день в эфире отчитывайся, сколько людей стало лучше жить… Вместо этого – победные комсомольские реляции, "бла-бла-бла" и пустой пиар!" - убежден эксперт.
Журналист считает, что власть, в частности, правительство полностью провалило свое обещание "завершить эпоху бедности".
"Я поездил в последние дни по стране, сотни километров, - я увидел, как в Винницкой, Житомирский и Хмельницкой областях люди собирают дрова вдоль дорог, чтобы обеспечить теплом дом - газ столько стоит, что дорого отапливать зимой. Пересаживаются на старые "Нивы" или вообще гужевой транспорт. В 21-м веке, в центре Европы!.. Люди "задушены" этой экономической политикой власти и высокими тарифами! А власть, которая обещала все это изменить, просто-напросто забыла о своих обещаниях!" - подчеркнул он.
"От того, что сменится условный "петрашко" на условного "иванашко", ситуация экономическая не изменится, люди не станут богаче, потому что нет программы экономического развития, четких действий Кабмина и контроля Рады. А депутаты обязаны помнить, как мантру, слова Черчилля о том, что задача парламентария: вовремя приходить на работу, поднимать руку за хорошие законы и контролировать правительство, которое и определяет экономику жизни жизнь простых людей", - резюмировал Владимир Кацман.