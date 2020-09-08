Журналист Кацман: Министры и премьер обязаны ежедневно докладывать налогоплательшикам о своих успехах в борьбе с бедностью!

Заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Смена министров экономического блока правительства никак не повлияет на экономическую политику государства, поскольку как таковой этой политики не существует, социальная защита людей на нуле и ниже плинтуса, а бедность царит за чертой 100-километровой зоны от Киева.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "ZIK".

"Если Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" повалили предыдущий режим на лозунгах смены всего руководства страны, то почему люди, которые работали в команде прошлой власти, работают на ключевых экономических постах и сегодня? Я бы не считал автомобили чиновников, их доходы, если бы у нас была программа деятельности правительства, утвержденная Радой, как того требует закон и Конституция Украины - и если бы у нас была четкое понимание того, какое представление имеет министерство экономики по выходу страны из жесточайшего экономического кризиса и преодолению бедности. Утро должно начинаться, а вечер заканчиваться отчетами премьера и его министров о борьбе с бедностью людей! Хочет работать министр экономики – работай, делай людей богаче, но каждый день в эфире отчитывайся, сколько людей стало лучше жить… Вместо этого – победные комсомольские реляции, "бла-бла-бла" и пустой пиар!" - убежден эксперт.

Журналист считает, что власть, в частности, правительство полностью провалило свое обещание "завершить эпоху бедности".

"Я поездил в последние дни по стране, сотни километров, - я увидел, как в Винницкой, Житомирский и Хмельницкой областях люди собирают дрова вдоль дорог, чтобы обеспечить теплом дом - газ столько стоит, что дорого отапливать зимой. Пересаживаются на старые "Нивы" или вообще гужевой транспорт. В 21-м веке, в центре Европы!.. Люди "задушены" этой экономической политикой власти и высокими тарифами! А власть, которая обещала все это изменить, просто-напросто забыла о своих обещаниях!" - подчеркнул он.

"От того, что сменится условный "петрашко" на условного "иванашко", ситуация экономическая не изменится, люди не станут богаче, потому что нет программы экономического развития, четких действий Кабмина и контроля Рады. А депутаты обязаны помнить, как мантру, слова Черчилля о том, что задача парламентария: вовремя приходить на работу, поднимать руку за хорошие законы и контролировать правительство, которое и определяет экономику жизни жизнь простых людей", - резюмировал Владимир Кацман.