Журналист Кацман: "Комитет Третьяковой провалил социальную политику, но зато угодил и угождает аппетитам международных кредиторов"
Председатель профильного комитета ВР, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, фактически провалив свою прямую работу по защите социальных прав граждан Украины, угождала и угождает аппетитам международных кредиторов, которым очень нужны ресурсы и территория Украины. Результатом такой политики становится резкое сокращение населения страны, которое уже стоит на грани выживания.
Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.
"Как председатель профильного комитета по социальной политике Третьякова обязана была 1 марта, когда, согласно законам Украины, не были проиндексированы пенсии, криком кричать, "вызвать на ковер" профильного министра, чехвостить его в хвост и в гриву, обиться индексации. Она обязана была в знак протеста уйти со своей должности, когда в стране остается уровень минимальной пенсии почти в два раза ниже, чем минимальный прожиточный минимум. Когда сокращаются школы и учителя, закрываются больницы, когда мифом становится полмиллиона рабочих мест от правительства", — убежден эксперт.
По его мнению, зато такой "послушный" социальный комитет очень четко выполняет предписания МВФ, Всемирного банка и других наших кредиторов.
"На сайте Минсоцполитики уже есть ряд законопроектов, которые просто-напросто выполнят "решения МВФ" – сократят количество получателей субсидий, верифицируют эти выплаты, проще говоря, вгонят наших стариков и немощных людей в еще большую бедность, а то и вовсе поставят их на грань выживания. И это вместо того, чтобы наоборот – расширить социальную помощь в условиях карантина… И что это все, как не выполнения предписаний наших кредиторов, котрые приведут к сокращению народонаселения в Украине!", – сообщил журналист.
"Плевать международным кредиторам на тех "социальщиков", которые здесь остаются. Им нужна наша территория. Наши уникальные ресурсы – земля, трудовой ресурс, сырье… И мы слепо все это выполняем", — резюмировал Владимир Кацман.
Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки народного депутата. Позже депутат опубликовала в соцсети "извинения", но по сути подтвердила, что ее взгляды поддерживают "Офис президента, партия, фракция", и завила, что не собирается покидать должность главы комитета и кресло депутата.