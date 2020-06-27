Журналист Кацман: "Комитет Третьяковой провалил социальную политику, но зато угодил и угождает аппетитам международных кредиторов"

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Председатель профильного комитета ВР, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, фактически провалив свою прямую работу по защите социальных прав граждан Украины, угождала и угождает аппетитам международных кредиторов, которым очень нужны ресурсы и территория Украины. Результатом такой политики становится резкое сокращение населения страны, которое уже стоит на грани выживания.



Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Как председатель профильного комитета по социальной политике Третьякова обязана была 1 марта, когда, согласно законам Украины, не были проиндексированы пенсии, криком кричать, "вызвать на ковер" профильного министра, чехвостить его в хвост и в гриву, обиться индексации. Она обязана была в знак протеста уйти со своей должности, когда в стране остается уровень минимальной пенсии почти в два раза ниже, чем минимальный прожиточный минимум. Когда сокращаются школы и учителя, закрываются больницы, когда мифом становится полмиллиона рабочих мест от правительства", — убежден эксперт.



По его мнению, зато такой "послушный" социальный комитет очень четко выполняет предписания МВФ, Всемирного банка и других наших кредиторов.



"На сайте Минсоцполитики уже есть ряд законопроектов, которые просто-напросто выполнят "решения МВФ" – сократят количество получателей субсидий, верифицируют эти выплаты, проще говоря, вгонят наших стариков и немощных людей в еще большую бедность, а то и вовсе поставят их на грань выживания. И это вместо того, чтобы наоборот – расширить социальную помощь в условиях карантина… И что это все, как не выполнения предписаний наших кредиторов, котрые приведут к сокращению народонаселения в Украине!", – сообщил журналист.



"Плевать международным кредиторам на тех "социальщиков", которые здесь остаются. Им нужна наша территория. Наши уникальные ресурсы – земля, трудовой ресурс, сырье… И мы слепо все это выполняем", — резюмировал Владимир Кацман.



Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки народного депутата. Позже депутат опубликовала в соцсети "извинения", но по сути подтвердила, что ее взгляды поддерживают "Офис президента, партия, фракция", и завила, что не собирается покидать должность главы комитета и кресло депутата.