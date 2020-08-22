Журналист Кацман: Холодницкий встречался в Париже с Джулиани, хотел вести расследование, но ему не дали!

Политический эксперт и Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот с видео

Бывший глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий мог быть отстранен от должности из-за личной встречи с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и своей дальнейшей попытки расследовать преступления, о которых американец поведал всему миру.

Об этом сообщил политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в прямом эфире телеканала NEWSONE.

Журналист рассказал, что причиной увольнений Холодцницкого могла быть его встреча в Париже с советником президента США.

"Встреча эта проходила в Париже некоторое время назад, многие знали о ней – и в прокурорской среде, и наверху власти. Холодницкий встречался с Джулиани – и реально хотел расследовать все те преступления, о которых заявлял адвокат", - отметил эксперт.

Журналист уверен, что такое поведения экс-руководителя САП не нравилось предыдущий и нынешней власти. По его утверждению, что "власть в Украине все 30 лет независимости осуществляет давление на правоохранительные органы и нарушает тем самым конституционный порядок в стране".

"Очень важно важно, чтобы резонансные и шокирующие "дело Жвании", "пленки Деркача" и подробности отставки Холодницкого расследовались правоохранительными органами. Антикоррупционные и прокурорские органы должны говорить правду народу, который платит им зарплату, а власть не должна по-страусиному зарывать голову в песок – и делать вид, что не замечает вопиющие факты коррупции, казнокрадства, нарушений Конституции на каждом шагу. Иначе новая власть никогда не будет отличаться от всех предыдущих, а мы будем жить в пронизанном коррупции обществе", – резюмировал Владимир Кацман.